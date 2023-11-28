В OpenAI разработали ChatGPT, у Google есть чат-бот Bard, а в арсенале Microsoft есть Copilot. Во вторник Amazon также вступил в гонку чат-ботов, анонсировав запуск собственного помощника на основе искусственного интеллекта под названием Amazon Q, передает The New York Times.

Этот чат-бот, созданный подразделением облачных вычислений Amazon, нацелен на выполнение рабочих задач и не предназначен для широкой потребительской аудитории. Amazon Q призван помогать сотрудникам в решении их ежедневных задач, таких как обобщение стратегических документов, обработка заявок внутренней поддержки и предоставление ответов на вопросы, связанные с политикой компании. Он будет конкурировать с другими корпоративными чат-ботами, включая Copilot от Microsoft, Google Duet AI и ChatGPT.

«Мы полагаем, что Q обладает потенциалом стать необходимым помощником для миллионов людей в их профессиональной деятельности», — заявил в интервью исполнительный директор Amazon Web Services Адам Селипски.