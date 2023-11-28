Путин призвал сделать многодетность нормой россиян

Россия столкнулась со «сложнейшими демографическими вызовами», и чтобы их преодолеть, нужно возрождать традиции многодетности в семьях. Как передают российские СМИ, об этом заявил во вторник президент Владимир Путин.

Он также отметил, что многодетность должна стать «новым образом жизни для всех народов России». По его словам, семья — это не просто «основа государства», а «духовное явление» и «источник нравственности». «Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение», — добавил президент РФ.

«У многих наших народов, слава богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать», — сказал Путин.



По словам президента, решить демографические проблемы только с помощью денег, льгот, социальных выплат и пособий «невозможно».