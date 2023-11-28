Россия узрела в Финляндии «колоссальный заряд дестабилизации»

Российской стороне известно, что Финляндия заключила в рамках НАТО необходимые договоры для размещения иностранных сил на своей территории . Как передает ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на форуме "Примаковские чтения".

"Очевидно, что весь [Североатлантический] альянс увеличил зону соприкосновения с главным противником, как мы обозначены во всех документах, на 1 300 км. И от Финляндии будут требовать то, что требуется от других союзников: принятия всех необходимых мер, приема на свою территорию иностранных сил. Мы знаем, что Финляндия заключила соответствующие двусторонние договоры", — указал высокопоставленный дипломат.

В этом контексте он подчеркнул, что Россия будет принимать все меры предосторожности в ответ на активность НАТО у своих границ. "Будем это делать, как заявил президент РФ [Владимир Путин], сообразуясь с реальным изменением военной обстановки. Имею в виду те военные потенциалы, которые могут быть размещены или могут появиться вдоль наших границ", — пояснил Грушко.

Замглавы МИД РФ отметил, что военная активность НАТО у границ РФ "формирует военно-политическую реальность, которая содержит в себе колоссальный заряд дестабилизации".