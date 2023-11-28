ХАМАС зовет Маска в Газу

"Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль - прим. ТАСС) против нашего народа в [секторе] Газа", — цитирует его телеканал Al Jazeera.

ХАМАС также призвал журналистов мировых СМИ "активизировать свое присутствие в секторе Газа, чтобы увидеть масштабы разрушений и признаки геноцида, совершенного армией оккупанта, нацистской армией против детей и беззащитного гражданского населения", добавил Хамдан, выдержки из выступления которого приводятся в Telegram-канале движения.

27 ноября Маск прибыл с визитом в Израиль, встретился с премьер-министром и президентом еврейского государства Биньямином Нетаньяху и Ицхаком Герцогом. В сопровождении Нетаньяху американский бизнесмен посетил кибуц Кфар-Аза, который считается одним из наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС 7 октября израильских населенных пунктов. Маск согласился с премьером Израиля, что необходимо уничтожить ХАМАС, заявив, что "другого варианта нет". Он также отметил, что хотел бы помочь еврейскому государству "демилитаризовать" и "дерадикализовать" сектор Газа после окончания конфликта.