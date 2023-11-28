ХАМАС зовет Маска в Газу
Палестинское движение ХАМАС призвало Илона Маска посетить сектор Газа. Как передает телеканал Al Jazeera, об этом сообщил член руководства движения Усама Хамдан.
"Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль - прим. ТАСС) против нашего народа в [секторе] Газа", — цитирует его телеканал Al Jazeera.
ХАМАС также призвал журналистов мировых СМИ "активизировать свое присутствие в секторе Газа, чтобы увидеть масштабы разрушений и признаки геноцида, совершенного армией оккупанта, нацистской армией против детей и беззащитного гражданского населения", добавил Хамдан, выдержки из выступления которого приводятся в Telegram-канале движения.
27 ноября Маск прибыл с визитом в Израиль, встретился с премьер-министром и президентом еврейского государства Биньямином Нетаньяху и Ицхаком Герцогом. В сопровождении Нетаньяху американский бизнесмен посетил кибуц Кфар-Аза, который считается одним из наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС 7 октября израильских населенных пунктов. Маск согласился с премьером Израиля, что необходимо уничтожить ХАМАС, заявив, что "другого варианта нет". Он также отметил, что хотел бы помочь еврейскому государству "демилитаризовать" и "дерадикализовать" сектор Газа после окончания конфликта.