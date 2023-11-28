«Исламский джихад» тоже включился в сделку

Палестинская группировка "Исламский джихад" заявила о передаче нескольких человек, находившихся у нее в заложниках в секторе Газа, в рамках договоренностей с Израилем об обмене на палестинских заключенных. Об этом говорится в Telegram-канале боевого крыла "Исламского джихада" - формирований "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима").

"Мы [сторонники "Сарая аль-Кудс"] передали ряд задержанных нами [израильтян] в рамках соглашения об обмене", — указывается в сообщении. В нем отмечается, что все переданные в рамках договоренностей - гражданские лица.

"Исламский джихад" в первый раз за дни перемирия между сторонами конфликта в Газе объявил о своем участии в сделке по обмену заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.