Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:30

Проект газопровода «Сила Сибири — 2», который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы заменить «Газпрому» потерянный европейский рынок, продолжает висеть в воздухе. Зачастую бывает так – пытаясь доказать очевидную вещь, в данном случает то, что Китай совершенно не является России ни союзником, ни стратегическим партнером – пишешь по этому поводу несколько статей. Но все равно до аудитории, что называется, «не доходит». А потом приходит информация, взрывается как граната – и никаких доказательств не нужно, все и так предельно понятно.

За последние несколько дней таких «гранат» в российско-китайских отношениях было две. Первая – сообщение о том, что Китай с 1 декабря вводят безвизовый режим для граждан пяти стран Евросоюза: Испании, Италии, Нидерландов, Франции и ФРГ. А также Малайзии. «Стратегический партнер Пекина», Россия, в этот список не попала. Точнее – не была включена «китайскими товарищами». Нечего, дескать, ей в этом списке делать, у нас и так дружба без границ, какой еще безвиз. И вторая рванула буквально вчера, когда стали известны нюансы китайской позиции по газопроводу «Сила Сибири-2», которым Кремль вот уже несколько лет пытается всячески соблазнить Пекин – а в последние два года в разы усилил это соблазнение, стремясь хоть как-то компенсировать потерянный газовый рынок в Европе. Китай больше не возражает, хочет Москва – пусть этот газопровод строит. Но при соблюдении некоторых условий, которые трудно назвать иначе, чем кабальными. Во-первых, строительство будет полностью осуществляться за российский счет, китайцы в него ни юаня не вложат.

Во-вторых, не менее 80 процентов затрат (в стоимостном выражении) на приобретение оборудования и материалов газопровода и обслуживающей его инфраструктуры должны быть израсходованы в Китае или приобретены у китайских поставщиков. В-третьих, эксплуатация газопровода на территории Китая ведется на условиях концессии на 15 лет, Build-operate-transfer, что означает: через 15 лет вся система Силы Сибири-2 на территории Китая переходит в собственность Китая, и по истечении 15 лет Газпром должен договариваться с китайской стороной об условиях аренды им своего же в прошлом газопровода. И, в-четвертых, газ должен поставляться с солидными скидками. Размер которых можно определить по скидкам на газ для Китая в следующем, которое уже утвердило российское правительство – 46%. И если тысяча кубометров российского газа для Турции и Европы будет стоить $481,7, то Китаю российский газ будет обходиться $271,6. Остается дождаться, когда Пекин додавит Москву еще и на отсрочку платежей - на год-два, аппетит-то приходит во время еды – и картину маслом «китайские партнеры дерут с России семь шкур» можно считать законченной.