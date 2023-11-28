США приостановили разведполеты над Газой

США приостановили разведывательные полеты над сектором Газа в период паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС. Как передает Al Jazeera, с таким заявлением выступил представитель Пентагона Патрик Райдер.

«В свете оперативной паузы (…) сейчас не проводим разведывательные полеты», — сказал американский военнослужащий.

Для разведполетов в поддержку израильской военной операции, армия США использовала беспилотники.

Стоит отметить, что ранее официальный представитель Пентагона Пэт Райдер рассказал об использовании США беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Газой для поисков заложников.