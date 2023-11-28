Крупный армянский брокер закрыл счета россиян

Популярная среди россиян а рмянская брокерская компания Armbrok объявила о закрытии счетов некоторых иностранных клиентов, ссылаясь на ужесточение внутренних правил для нерезидентов , передает деловое издание The Bell.

Компания подчеркивает, что это решение не связано с новыми требованиями партнеров и не затрагивает всех резидентов. Точные критерии выбора клиентов для закрытия счетов не указаны.

Телеграм-канал «Банкста» распространил предполагаемую копию письма от Armbrok, в котором уведомляется о закрытии счета российского клиента после 31 декабря. По информации канала, подобные уведомления были отправлены нескольким российским гражданам.

Представитель Armbrok сообщил, что активы нерезидентов будут переведены на их счета в других брокерских компаниях и банках. Срок для предоставления поручений на перевод — до 15 декабря, после чего счета будут закрыты независимо от действий клиентов.

Armbrok также отчиталась о рекордной прибыли в 5,6 млрд драмов за третий квартал, отметив рост после переезда иностранных граждан, особенно из России, в Армению, который способствовал развитию их бизнеса. До этого компания демонстрировала более скромные финансовые результаты.