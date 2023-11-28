Американская актриса начала голодовку из-за Газы

Известная американская актриса и политик Синтия Никсон, знакомая зрителям по ролям в «Сексе в большом городе» и «Рэтчед», присоединилась к голодовке, призванной остановить войну между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Sky News.

В Вашингтоне перед Белым домом Никсон заявила, что ее двое детей являются евреями, а бабушка с дедушкой пережили Холокост. Она выразила свое несогласие с действиями, приводящими к гибели мирных жителей.

«За несколько недель Израиль убил больше гражданских лиц на крошечном кусочке земли, чем было убито за 20 лет войны на территории всего Афганистана», — подчеркнула актриса.

Никсон также выразила свое недовольство утверждениями о том, что жертвы среди гражданского населения являются обычным явлением войны. Она заявила, что «нет ничего обычного в этих смертях».

Актриса обратилась с личной просьбой к президенту США посмотреть на детей Газы и представить, что они являются его собственными детьми.

Помимо Никсон голодовку поддержали пять политиков: Мадина Уилсон-Антон из штата Делавер, Зохран Мамдани из Нью-Йорка, Мори Тернер из Оклахомы, Сэм Расул из Вирджинии и Абрахам Айяш из Мичигана.

Цель голодовки — привлечь внимание к страданиям палестинцев, которые испытывают не только от бомбардировок, но и от голода. Никсон подчеркнула, что многие палестинцы находятся на грани голодной смерти.