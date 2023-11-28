ДТП в Азербайджане: погибли два человека

На участке платной магистрали Баку - Губа у границы с Россией в Хачмазском районе произошло серьезное ДТП, в результате чего погибли два человека.

Так, автомобиль Nissan Xtrail вышел из-под контроля и опрокинулся. В результате аварии на месте скончалась 55-летняя Тарана Бабаева. Ее 59-летний спутник Халис Бабаев, получивший многочисленные травмы, был экстренно доставлен в Хачмазскую центральную районную больницу.

Несмотря на усилия врачей, Халис Бабаев умер в больнице. TƏBIB подтвердил, что в результате ДТП погибли два человека. В качестве основной причины аварии указана высокая скорость. У Бабаева диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота и множественные переломы ребер. Смерть наступила около 20:39.