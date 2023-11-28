Украинский президент Владимир Зеленский и российский оппозиционер Алексей Навальный были признаны американским изданием Politico наиболее влиятельными фигурами в Европе в категории «мечтатели».

Зеленский, возглавлявший рейтинг Politico в прошлом году, получил признание за свои усилия привести Украину к дверям ЕС и НАТО. Он был описан как человек, который «бежит длинный марафон».

Навальный занял второе место в этой категории. В общем рейтинге, который включает три категории: «Деятели», «Несущие сумятицу» и «Мечтатели», особое внимание уделяется тем, кто определяет образ будущего. В каждой категории представлено девять человек. Последнюю категорию авторы рейтинга считают положительной, отмечая роль этих людей в определении образа будущего.

Среди других значимых персон в списке — Эльвира Набиуллина, возглавившая категорию «Несущие сумятицу», где ее называют «главным технократом», поддерживающим работу военной машины России, и Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, признанная главным «деятелем», известная своей поддержкой Украины.