Сделка убавила пыл иранских прокси

С момента начала перемирия между Израилем и ХАМАС на прошлой неделе атаки на американские войска в Ираке и Сирии прекратились. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Пентагон.

С середины октября в этих двух странах американские силы столкнулись с более чем 70 ракетными атаками и налетами беспилотных летательных аппаратов. Этот всплеск насилия Соединенные Штаты связывают с группировками, поддерживаемыми Ираном.

«С 23 ноября с момента начала оперативной паузы не было зафиксировано ни одной атаки на американские войска в Ираке и Сирии», — сообщил бригадный генерал Пэт Райдер во время брифинга для журналистов.

Стоит отметить, что в результате этих нападений были ранены десятки американских военнослужащих. Объявленная цель войск, размещенных в этих странах, — противодействие возрождению джихадистской группировки «Исламское государство».