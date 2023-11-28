Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 01:40

Премьер-министр Греции раскритиковал решение своего британского коллеги Риши Сунака отменить запланированные переговоры, на которых он надеялся поднять вопрос о мраморе Парфенона, поскольку разногласия по поводу древностей вспыхнули с новой силой. Признаться, чертовски хочется отдохнуть от политики. Поэтому в данном материале ее будет минимум. А начиналась эта история в XIX веке, когда дипломат и любитель искусства британский лорд сэр Элгин вывез из Афин часть мраморных скульптур древнегреческого храма Парфенон, построенного в пятом веке до нашей эры.

Как вывез? Да очень просто, «на сувениры». Британские джентльмены в XIX веке любили проделывать подобные вещи по всему миру – то из Индии чего «на память» прихватят, то в Иране, то в египетских пирамидах «пошустрят», то вот как с Парфеноном – скульптуры прихватят. И все бы ничего, больше того – было в этом даже нечто положительное по тем временам. Ведь неизвестно, сколько из этого культурного наследия пропало бы совсем в тех социальных катаклизмах, которые пережили эти страны. Но времена изменились – и теперь тем же Афинам хочется получить свои историко-культурные ценности назад. Ну, а как же, все-таки союзники по НАТО, общие проблемы – такие как нелегальная миграция, общие усилия по преодолению угроз – от борьбы с последствиями изменения климата до российской агрессии в Украину. Исходя из этих соображений, по мнению греков, Британии ничего не стоило бы «по-братски» вернуть Афинам мрамор Парфенона, который прочно обосновался в Британском музее, а 1963 году даже был принят специальный закон, запрещающий передачу этого экспоната. «Наша позиция ясна», - заявил высокопоставленный источник в Консервативной партии Великобритании – «мрамор Парфенона является частью постоянной коллекции Британского музея и должен быть здесь. Со стороны любого британского политика безрассудно предполагать, что это предмет переговоров».

Наткнувшись на столь жесткую позицию, греческий премьер Кириакос Мицотакис, пообещавший на выборах в июле текущего года, что его партия «Новая демократия» вернет «мрамор Парфенона» в страну, решил постучать в другую калитку. К лидеру Лейбористской партии Великобритании Киру Стармеру. Который не упустил возможность поддеть консерваторов, заявив, что «если премьер-министр не может встретиться с европейским союзником, с которым Великобритания имеет важные экономические связи, это еще одно доказательство того, что он не в состоянии обеспечить серьезное экономическое лидерство, в котором нуждается наша страна». Но, похоже, лучше бы Кириакос Мицотакис в эту калитку не стучал. Слова Стармера мало что значат, тем более для положительного решения вопроса о «мраморе Парфенона» ему нужно собрать в парламенте большинство – а это крайне маловероятно. И Риши Сунак таким политическим маневром, который Мицотакис совершил с грацией слона в посудной лавке, откровенно взбешен. И отказал греческому премьеру в личной встрече.