На двухдневном совещании глав МИД стран НАТО в Брюсселе глава венгерской дипломатии Петер Сийярто сообщил, что Турция поддержала предложение Венгрии о необходимости пересмотра западной стратегии по украинскому конфликту. Однако, по словам Сийярто, другие страны НАТО не согласились с этой позицией.

Сийярто уточнил, что он вместе с турецким коллегой Хаканом Фиданом предложил изменить подход к ситуации на Украине, который был разработан странами НАТО, ЕС и Западом. "Этот план предусматривал, что Украина одержит военную победу, Россия потерпит поражение, и это будет иметь политические последствия для России. Думаю, сегодня все могут видеть, самое большее - не признавать, что этот план провалился", — заявил Сийярто.

Министр подчеркнул необходимость обсуждения альтернативного плана, учитывая неэффективность текущей стратегии. Он добавил, что только глава МИД Турции поддержал его в этом вопросе, и они оба выступили за дипломатическое урегулирование конфликта. Остальные участники заседания, по его словам, не были готовы к такому повороту событий.

Сийярто выразил разочарование отношением других стран, заявив, что среди них продолжает господствовать "воинственный настрой", и никто не стремится переосмыслить стратегию, несмотря на ее явный провал в течение последних полутора лет.