Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:57

На пике демонстраций солидарности с палестинцами после начала Израилем операции возмездия в секторе Газа многие наблюдатели отмечали избирательный характер общемусульманских акций. В фокус общественного внимания не попадают дискриминационные действия Китая в отношении мусульманского меньшинства. Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором говорится о ситуации в автономном регионе Нинся и провинции Ганьсу. После провинции Синьцзян, известной мусульманами-уйгурами, это самые населенные мусульманами регионы.

Эксперты отмечают интенсивный процесс закрытия, разрушения и перепрофилирования мечетей в стране, где проживает около 20 миллионов мусульман. В регионе Нинся с начала 2020 года около 1300 мечетей закрыли или перепрофилировали под светские нужды. В качестве примера правозащитники продемонстрировали спутниковые снимки двух деревень в этом регионе. С 2019 по 2021 год были демонтированы купола и минареты в семи мечетях, четыре мечети были практически разрушены: снесены здания, поврежден зал для омовения. Согласно китайскому законодательству, отправлять религиозные обряды можно только в официально разрешенных местах. При этом с 2015 года проводится политика «китаизации ислама»: максимальной ассимиляции мусульман в китайскую культуру. В рамках этой политики с мечетей удаляются «некитайские элементы», такие, например, как купола или минареты. В западном регион Нинся такой процедуре были подвергнуты более 90%, в провинции Ганьсу более 80%.

А с 2018 года ведется процесс «консолидации мечетей». Он сводится к тому, что просто сокращается их число: старые закрываются и разрушаются, новые не строятся. Самый жесткий режим под предлогом борьбы с терроризмом установлен в уйгурской провинции Синьцзян. Помимо того, что около миллиона человек содержатся в так называемых «лагерях перевоспитания», в провинции разрушены полностью или частично две трети мечетей. Здесь конфискуются даже молельные коврики и копии Корана. Уйгурам противопоставляются мусульмане из этнической группы хуэй, которые не находятся под таким подозрением у властей и расселены по всей территории Китая. Видимо, отсутствие обстоятельств, потенциально грозящих сепаратизмом, позволяет их считать относительно безопасными. Между тем попасть в Мекку китайский мусульманин может лишь в составе официально одобренной государством группы.