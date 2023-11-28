Чем Китай лучше Израиля? Ведь полетели минареты и купола мечетей… наш комментарий
На пике демонстраций солидарности с палестинцами после начала Израилем операции возмездия в секторе Газа многие наблюдатели отмечали избирательный характер общемусульманских акций. В фокус общественного внимания не попадают дискриминационные действия Китая в отношении мусульманского меньшинства.
Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором говорится о ситуации в автономном регионе Нинся и провинции Ганьсу. После провинции Синьцзян, известной мусульманами-уйгурами, это самые населенные мусульманами регионы.
Эксперты отмечают интенсивный процесс закрытия, разрушения и перепрофилирования мечетей в стране, где проживает около 20 миллионов мусульман. В регионе Нинся с начала 2020 года около 1300 мечетей закрыли или перепрофилировали под светские нужды.
В качестве примера правозащитники продемонстрировали спутниковые снимки двух деревень в этом регионе. С 2019 по 2021 год были демонтированы купола и минареты в семи мечетях, четыре мечети были практически разрушены: снесены здания, поврежден зал для омовения.
Согласно китайскому законодательству, отправлять религиозные обряды можно только в официально разрешенных местах. При этом с 2015 года проводится политика «китаизации ислама»: максимальной ассимиляции мусульман в китайскую культуру. В рамках этой политики с мечетей удаляются «некитайские элементы», такие, например, как купола или минареты. В западном регион Нинся такой процедуре были подвергнуты более 90%, в провинции Ганьсу более 80%.
А с 2018 года ведется процесс «консолидации мечетей». Он сводится к тому, что просто сокращается их число: старые закрываются и разрушаются, новые не строятся.
Самый жесткий режим под предлогом борьбы с терроризмом установлен в уйгурской провинции Синьцзян. Помимо того, что около миллиона человек содержатся в так называемых «лагерях перевоспитания», в провинции разрушены полностью или частично две трети мечетей. Здесь конфискуются даже молельные коврики и копии Корана.
Уйгурам противопоставляются мусульмане из этнической группы хуэй, которые не находятся под таким подозрением у властей и расселены по всей территории Китая. Видимо, отсутствие обстоятельств, потенциально грозящих сепаратизмом, позволяет их считать относительно безопасными. Между тем попасть в Мекку китайский мусульманин может лишь в составе официально одобренной государством группы.
Несмотря на такую откровенно антимусульманскую политику, Китай остается важным и желанным партнером, например, для Ирана, который давно пытается взять под свое крыло деятельность радикальных палестинских группировок и в целом выступать под лозунгами глобальной защиты ислама.
Никто не называет в официальных заявлениях Китай «большим Сатаной» и не призывает к его разрушению. Наоборот, за нарушение прав уйгуров санкции против Китая ввели Соединенные Штаты, тот самый «большой Сатана» в риторике иранских руководителей. Видимо, меркантильные национальные интересы все-таки выше религиозных для этих внешне весьма набожных людей.