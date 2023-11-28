На Москву летел беспилотник
К югу от Москвы, в районе Подольска, утром 29 ноября был сбит беспилотник, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщил он.
Министерство обороны России в кратком заявлении уточнило, что беспилотник «самолетного типа» был сбит в половине восьмого утра по местному времени.
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