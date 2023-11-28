Иранский беспилотник рядом с американским авианосцем. В Тегеране нервничают

США заметили принадлежащий Ирану беспилотник рядом со своим авианосцем в Персидской заливе. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, иранский дрон пролетел вблизи с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» в Персидском заливе. Как отмечает чиновник, беспилотник проигнорировал многочисленные предупреждения. Американские военные считают этот инцидент небезопасным.

Ранее иранское агентство Fars информировало, что ВМС Исламской Республики с помощью различных разведывательных систем следят за авианосной ударной группой ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр», которая вошла в воды Персидского залива. Агентство со ссылкой на заявления армейского командования и высокопоставленных чиновников Ирана отмечает, что присутствие американской авианосной группы «вызывает напряженность и неуверенность в регионе».

Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США сообщило, что 26 ноября авианосная группа ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» завершила переход через Ормузский пролив и вошла в воды Персидского залива. Как отмечается, группа патрулирует территорию, чтобы обеспечить свободу судоходства на ключевых международных водных путях.