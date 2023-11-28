В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

29 ноября очередная группа граждан была отправлена в город Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку. На этом этапе в город Лачин возвращаются еще 17 семей – 63 человек.

В городе Лачин уже обеспечено постоянное проживание 363 семей, или 1389 человек.