Аргентина идет на Запад

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей на встрече с американскими чиновниками в Вашингтоне заявил, что его внешняя политика будет ориентирована на Запад. Об этом сообщила пресс-служба Милея.

«Избранный президент на встрече рассказал о своем взгляде на международную геополитическую повестку, ориентированную на Запад, и на защиту ценностей свободы», - говорится в сообщении на странице пресс-офиса в соцсети X (ранее Twitter).

По его данным, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на встрече о «готовности США оказать содействие» новому правительству «в связи со сложной политической, экономической и социальной ситуацией, которую переживает» Аргентина.

Bloomberg ранее сообщал, что Хавьер Милей приехал в США, где посетит Нью-Йорк и Вашингтон для встречи с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и администрации американского лидера Джо Байдена, а также с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции «Свобода наступает», одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей не раз заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины.