Мадуро просит Байдена

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил президента США Джо Байдена полностью отменить все санкции и начать новую эру в двусторонних отношениях стран. Об этом сообщает издание Еl Сomercio.

«Вся Венесуэла согласна с требованием окончательно и полностью отменить экономические санкции и открыть новый период, новую эру отношений уважения и сотрудничества на самом высоком уровне между Соединенными Штатами Америки и Венесуэлой», — заявил Мадуро.

По словам президента, «вся Венесуэла согласна» с его предложением об отмене санкций и восстановлении отношений с США.

10 ноября президент Венесуэлы Мадуро упомянул, что его страна ведет секретные переговоры с США, которыми руководит председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес.