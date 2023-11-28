В России готовы к войне с НАТО

Вооруженный конфликт между Россией и НАТО не исключен, начнется он или нет, зависит от Североатлантического альянса. Об этом в интервью «Известиям» заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это [вооруженный конфликт между Россией и НАТО] зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Бесконечное посягательство на них, нескончаемая эскалация на направлении, которое с точки зрения фундаментальных интересов является для нас не просто ключевым и стержневым, а сердцевинным, — опасный путь», — отметил Рябков.

По его словам, отношения России и НАТО вряд ли восстановятся в обозримой перспективе: «Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства. Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение».

Накануне Рябков обвинил США в том, Вашингтон якобы поставил цель сменить власть в России и организовать внутрироссийскую смуту.