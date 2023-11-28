Иностранцев в России обяжут быть лояльными

Въезжающих в Россию иностранцев могут обязать подписывать «соглашение о лояльности», запрещающее дискредитировать российские власти, а также пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения.

Это следует из законопроекта, разработанного МВД России.

В частности, иностранным гражданам будет запрещено «препятствовать деятельности органов публичной власти России, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику страны, органов публичной власти и их должностных лиц».

Также «соглашение о лояльности» включает в себя запрет для иностранных граждан «злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины».

Под запрет попадет и «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», а также «искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества».

Подписывая «соглашение о лояльности», иностранец подтвердит, что был предупрежден о последствиях нарушения правил пребывания в России. Кроме того, он возьмет на себя обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой его из страны в случае несоблюдения условий соглашения.