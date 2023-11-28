Межрегиональная общественная организация (МРОО) «Кремль» сообщила, что 28 ноября погиб генерал-майор Вооруженных сил РФ Владимир Завадский. Обстоятельства гибели в сообщении МРОО не уточняются.

45-летний Владимир Завадский погиб в районе города Изюм Харьковской области. Украинские СМИ также приводят версию, согласно которой генерал попал под обстрел БТР в районе населенного пункта Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра.

По данным одного из российских телеграм-каналов, Владимир Завадский подорвался на мине в тылу, в отдалении от линии боевого соприкосновения. «Следствие рассматривает версию о подрыве на мине, ранее установленной соседним подразделением в целях борьбы с ДРГ противника», - пишет канал.

Владимир Завадский участвовал в боевых действиях на территории Украины в качестве замкомандира 14-го армейского корпуса ВС РФ.