Кроме того, обсуждались вопросы о нормализации отношений с Арменией. В заявлении подчеркивается поддержка Турцией любых "искренних усилий", направленных на установление долговременного мира, который будет способствовать миру и процветанию всех стран региона, включая Армению.

Как отмечается, в ходе заседания были рассмотрены "усилия внешних игроков, стремящихся вмешаться в процесс достижения постоянного мирного соглашения".

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила по итогам заседания Совета безопасности, что в ходе заседания обсуждался процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией.

*** 10:35

Совет безопасности Турции сегодня проведет последнее в этом году заседание, где наряду с другими актуальными вопросами будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе, а также Зангезурский коридор, сообщает телеканал TRT Haber.

Заседание пройдет под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в его резиденции в Анкаре.

В ходе заседания также обсудят обстановку на Ближнем Востоке и помощь Палестине, а также проводимые турецкими военными операции по борьбе с терроризмом.