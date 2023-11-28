Представитель Госдепа: Путин не пойдет на мир до выборов президента США

Президент России Владимир Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов в США в ноябре 2024 года. «Крым.Реалии» пишет, что об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США на фоне опасений, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

Высокопоставленный чиновник на брифинге для журналистов после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе заявил, что альянс подтвердил свою поддержку Украины, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.

«Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или конструктивный мир до того, как увидит результат наших выборов», – сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

На вопрос, высказывал ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник сказал, что это было «широко распространенное мнение». «Именно в этом контексте все союзники выразили решительную поддержку Украине» на встрече НАТО во вторник, добавил чиновник.

По данным последних опросов американцев, Трамп, вероятно, выигрывает праймериз Республиканской партии. В этом случае он сразится за пост президента США с кандидатом от Демократической партии. Трамп ранее заявлял, что хочет прекращения военных действий, добавив, что он может сделать так, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение.