Пытавшие азербайджанских солдат офицеры услышали свой приговор

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу полковника Вусала Алескерова, бывшего начальника штаба полковник-лейтенанта Рашида Нифталиева, военнослужащих-контрактников Рамиля Гараева и Рустама Алескерова, привлеченных к уголовной ответственности по «Тертерскому делу».

Корреспондент haqqin.az сообщает, что на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева был зачитан приговор. Согласно вердикту, Вусал Алескеров приговорен к 5 годам 6 месяцам, Рустам Алескеров - к 9 годам 6 месяцам, Рашид Нифталиев - к 5 годам 6 месяцам, Рамиль Гараев - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что вышеуказанные лица обвиняются в пытках военнослужащих, незаконном лишении их свободы и превышении должностных полномочий. Вусал Алескеров, Рустам Алескеров, Рамиль Гараев и Рашид Нифталиев были привлечены к ответственности по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не признаваемое пыткой), 341.2.2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) УК Азербайджана.