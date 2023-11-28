В Турции убили россиянок, под подозрением гражданин Литвы

В турецком Бодруме убиты гражданки России Ирина Двизова и ее дочь Даяна. В убийстве, по данным российских СМИ, подозревается гражданин Литвы Андрей Куслевич.

45-летний мужчина, согласно информации, был вторым мужем убитой. От него у Ирины есть сын, который тоже проживал на вилле. Турецкие СМИ предполагают, что Куслевич уже уехал из страны с ребенком.

Как стало известно, подозреваемый в 2017 году работал телохранителем у некого олигарха из Монако, и, как сообщается, вскрыл сейф работодателя и украл драгоценности.

Куслевич был задержан в аэропорту Москвы, ему удалось сбежать во время этапирования в СИЗО из суда.