Американский дипломат назвал способ быстро закончить войну в Украине

При этом Волкер подчеркнул, что выражает личную точку зрения, а не позицию правительства США.

НАТО должна позволить Украине как можно быстрее вступить в альянс, так как промедление в этом вопросе стимулирует власти России к бесконечному продолжению войны. Об этом на конференции в Европарламенте заявил бывший посол Соединенных Штатов при НАТО, экс-представитель США по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.

«Убежден, что политика НАТО сегодня ненамеренно посылает сигнал для Путина – продолжать боевые действия. Потому что мы говорим, что Украина станет членом в длительной перспективе, но мы не можем привести ее в НАТО, пока продолжается эта война. Это стимул для Путина продолжать войну. Я действительно думаю, что пришло время для нас сделать прямо противоположное послание - что Украина станет членом НАТО как можно быстрее», - сказал американский дипломат.

Волкер отметил, что в этом случае не останется пути для проигрыша Украины.

По мнению Волкера, есть обеспокоенность, что членство Украины может привести к эскалации, риску использования ядерного оружия или прямому столкновению НАТО с российскими войсками. Эти беспокойства должны учитываться, но они, по его словам, могут быть решены.

В то же время, подчеркнул он, НАТО может сделать больше для помощи Украине. В частности, это касается предоставления возможностей для разминирования, включая морское разминирование, что позволит открыть маршруты в Черном море. НАТО может начать миссии по обеспечению свободы судоходства в Черном море, что откажет России в претензиях на право атаковать гражданские суда третьих стран в международных водах - такие действия РФ прямо равны пиратству.

Волкер напомнил, что с запада Украина граничит со странами НАТО, что позволяет использовать возможности для воздушной защиты больших населенных пунктов или объектов гражданской инфраструктуры.