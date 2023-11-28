По его словам, отношения между президентом и главкомом Украины на текущий момент можно охарактеризовать как «ужасные». При этом сам конфликт был «предсказуемым», поскольку контрнаступление, на которое возлагались большие надежды, «пошло не по плану».

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, начавшийся летом прошлого года, перешел в «открытое противостояние» после неудачного контрнаступления , рассказал The Economist высокопоставленный источник в украинском правительстве.

Ситуацию усугубил главком ВСУ, который «поступал неразумно», противореча более оптимистичным публичным заявлениям Зеленского. Однако в украинской власти мало кто мог придраться к его трезвым оценкам и выводам, отметил собеседник. Сейчас, по его словам, идут взаимные обвинения в попытке переложить ответственность за провал.

«Политики говорят, что их генералы — придурки, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики — мешающие им дураки. У победы много отцов, но никто не хочет быть родителем безвыходного положения», — пояснил источник.

Как напоминает The Economist, в настоящее время главком ВСУ проходит свидетелем по делу о «сдаче» юга Украины, но его статус может измениться. По словам источников, угроза уголовного обвинения призвана «держать в узде» Залужного. При этом собеседник в украинском Генштабе отметил, что Залужный выступает в СМИ, чтобы застраховаться от уголовного преследования.

Издание отмечает, что украинский лидер, отказывающийся проводить выборы в марте 2024 года и рассчитывающий сохранить власть до конца войны с Россией, которая зашла в тупик, может опасаться конкуренции со стороны популярного главкома ВСУ. The Economist ссылается на внутренний опрос общественного мнения, согласно которому доверие к «запятнанному коррупцией» Зеленскому упало до 32%, а рейтинг доверия Залужного вырос до 70%. При этом даже у руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова рейтинг оказался выше, чем у Зеленского, достигнув 45%. Отмечается, что исследование проводилось в Украине в середине ноября, но какая служба его проводила и какой у него был охват, не уточняется.