Почему Раиси не полетел в Турцию

Визит президента Ирана Ибрагима Раиси в Турцию был отложен из-за проведения заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в секторе Газа, президенты обсудили это в ходе телефонного разговора. С таким заявлением выступил министр иностранных дел исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан.

«Официальный визит президента Раиси в Анкару был запланирован, однако отложен по причине проведения заседания СБ ООН, которое будет посвящено ситуации в секторе Газа и на которое получили приглашение главы МИД Ирана и Турции. В ходе телефонного разговора президенты двух стран согласились, что запланированный визит состоится через несколько дней, и в ходе него стороны обсудят итоги заседания СБ», - приводит слова Абдоллахиана агентство IRNA.