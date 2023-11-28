Главы МИД прикаспийских стран соберутся в Москве

Главы МИД прикаспийской «пятерки» соберутся 5 декабря в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«5 декабря в Москве под председательством министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова запланирована встреча министров иностранных дел прикаспийских государств: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана», - сказала она.

На полях СМИД этого формата запланирован ряд двусторонних встреч главы МИД России с коллегами, добавила она.