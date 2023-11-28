Премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не решил, будет ли участвовать в сессии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в неформальной встрече лидеров СНГ, сообщили в аппарате армянского премьера.

«Премьер-министр примет решение по мере приближения даты сессии. На данный момент ясности по этому вопросу нет», - сообщил источник в аппарате.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что 25-26 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Экономического совета ЕАЭС и Совета лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Представитель МИД России Мария Захарова же призвала дождаться конкретных действий Пашиняна по поводу участия в саммите. «Тут надо исходить не из надежд, а из конкретных фактов», – сказала она.