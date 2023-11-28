Никки Хейли становится надеждой американской политики

Политическая сеть, финансируемая миллиардером Чарльзом Кохом, объявила о поддержке Никки Хейли, бывшего посла США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины, на предварительных выборах Республиканской партии в 2024 году, сообщает издание Axios.

Этот шаг имеет важное значение для Хейли, которая стремится опередить бывшего президента Дональда Трампа в борьбе за партийную номинацию за два месяца до ключевых мероприятий в штате Айова, пишет издание.

Сеть Коха, включающая влиятельную группу «Американцы за процветание» (AFP Action), основанную промышленниками и крупными спонсорами консервативной идеологии Чарльзом и Дэвидом Кохами, обеспечит Хейли доступ к значительным финансовым ресурсам, масштабной рекламной кампании и эффективной кампании по мобилизации избирателей. Это также наносит сильный удар по позициям губернатора Флориды Рона Десантиса, который рассматривал гонку как двустороннее соперничество между собой и Трампом.

AFP Action признало, что их поддержка Хейли может разочаровать сторонников Десантиса, но видит в ней кандидата, способного победить как Трампа, так и президента Байдена. Одобрение Хейли также предоставляет решения для ее кампании: обеспечивает существенные материальные ресурсы на местах и корректирует внешнеполитическую позицию. Сеть Коха, традиционно поддерживающая военную сдержанность, может помочь скорректировать ястребиную позицию Хейли, в том числе по вопросу поддержки Украины против России.

Кампания Десантиса раскритиковала решение сети Коха, назвав его косвенной поддержкой Трампа. В ответ кампания Хейли указала на ранее полученную поддержку Десантисом от AFP Action во время выборов в штате Флорида. Между тем Демократический национальный комитет (DNC) резко отреагировал на поддержку Хейли Кохом. Впрочем, республиканские стратеги предполагают, что Хейли может извлечь выгоду из этой критики со стороны демократов и СМИ.