Сын Кадырова будет отвечать за батальон

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал «куратором» входящего в состав Минобороны России чеченского батальона имени шейха Мансура. Как передает BBC, об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа», — написал он вечером во вторник в своем Telegram-канале.

Чем Адам Кадыров будет заниматься на посту куратора батальона, Делимханов не уточнил, но выразил уверенность в том, что тот «на сто процентов выполнит все поставленные задачи».

О формировании батальона имени первого имама Кавказа шейха Мансура Рамзан Кадыров объявил в конце октября, чем вызвал возмущение части «патриотической общественности», поскольку полководец сражался против Российской империи.

Назначенный куратором батальона Адам Кадыров за последние несколько месяцев получил звание героя Чечни и несколько орденов от российских республик. Всех этих регалий он удостоился после того, как избил в СИЗО арестованного за сожжение Корана волгоградца Никиту Журавеля.