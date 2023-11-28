ХАМАС больше не хочет воевать

Палестинское движение ХАМАС связывает переговоры об освобождении взятых в плен израильских военных с постоянным прекращением огня в секторе Газа. Об этом передает египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, палестинские боевики подтвердили, что "условия освобождения израильских военных будут другими". В частности, переговоры по этому вопросу включают в себя обсуждение "окончания военных действий и снятия блокады" с сектора.