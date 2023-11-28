Работающих в Турции азербайджанских дипломатов обманули, пообещав им высокие доходы, пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что гражданин Турции Гёкальп Ичер, владелец криптовалютной платформы (ICRYPEX), взял на работу азербайджанца, некоего Мурада Ширинова, с которым познакомился на международной выставке. Ширинов посредством руководителя одного из азербайджанских банков связался с азербайджанским дипломатом по фамилии Гасанов (имя турецкие СМИ не указывают - ред.), представившись сотрудником организации социальной защиты. Ширинов пообещал соотечественнику хороший заработок. Обманутый Гасанов совершил несколько выплат.

В целом Ширинов обманул трех азербайджанских дипломатов, получив у них в общей сложности 350 тыс. долларов. Обманутые дипломаты обратились в турецкую прокуратуру.

Теперь Гёкальпу Ичеру и Мураду Ширинову грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.