Москва вступилась за армян в споре с евреями

Россия призывает власти Израиля обеспечить в равной степени права христиан и всех других религиозных общин, включая их святыни и собственность. Как передает ТАСС, об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в связи с конфликтной ситуацией вокруг Армянских садов в Иерусалиме.

Она указала, что в МИД РФ обратили внимание на конфликтную ситуацию, которая сложилась вокруг расположенных в Старом городе так называемых Армянских садов, которые "стали объектом судебного разбирательства между армянским патриархатом Иерусалима и одной из пропоселенческих израильских организаций". "Не дожидаясь результатов тяжбы, ее представители начали подготовку к строительству гостиничного комплекса на спорном участке, что привело к столкновениям между местными армянами и иудейскими радикалами", — сказала она.

"Мы крайне встревожены информацией об участившихся провокационных действиях против представителей христианской общины Иерусалима", — отметила дипломат.

"Мы призываем власти Израиля принять меры для обеспечения справедливого решения этого чувствительного вопроса в рамках закона, — подчеркнула Захарова. - Считаем, что права всех религиозных общин страны должны быть защищены в одинаковой степени. Мы выступаем против любых незаконных действий, направленных на изменение исторически сложившегося этноконфессионального баланса в Старом городе Иерусалима, включая посягательства на проживающих там испокон веков христиан, их святыни и собственность".