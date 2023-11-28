Погода на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным ветром, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 11-16° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.