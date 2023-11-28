Российские самолеты будут летать в Нахчыван

Российская авиакомпания Utair ввела в осенне-зимнее расписание рейсы в Азербайджан. Полеты будут выполняться из Москвы и регионов в Баку, Гянджу и Нахчыван.

«Год назад мы значительно расширили программу полетов в города Азербайджана. Ввели рейсы в Баку из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, а также в Гянджу и Нахчыван - из Москвы. Планируем наращивать частоту полетов и будем выполнять рейсы по этим маршрутам круглый год», - рассказал президент «Utair - пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Рейсы Utair в Азербайджан в осенне-зимнем расписании будут выполняться в Баку из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы; в Гянджу и Нахчыван - из Москвы.

Как отмечается в сообщении авиаперевозчика, билеты уже поступили в продажу на сайте и в мобильном приложении.