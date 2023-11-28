Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС из-за непринятия РФ некоторых ее грузов через КПП "Верхний Ларс". Об этом на брифинге заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

"Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам в РФ. Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают еще 35 машин, при этом качество товара не меняется. Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней", — отметил он.