Страдания армянских фур: Ереван срочно созывает ЕАЭС обновлено 15:45
Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС из-за непринятия РФ некоторых ее грузов через КПП "Верхний Ларс". Об этом на брифинге заявил министр экономики республики Ваан Керобян.
"Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам в РФ. Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают еще 35 машин, при этом качество товара не меняется. Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней", — отметил он.
*** 13:21
Свыше 1,7 тыс. армянских фур ожидают проезда через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Верхний Ларс" как с грузинской, так и с российской сторон границы. Об этом сообщил таможенный атташе посольства Армении в России Ваан Акопян.
Дорога через "Верхний Ларс" из-за неблагоприятных погодных условий закрылась с вечера 26 ноября для фур.
"Всего с грузинской стороны проезда через Ларс ожидают 800 армянских фур, из России в Грузию - около 900 большегрузов", — сказал Акопян.
Ранее министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян посетовал на выборочные проверки на российско-грузинской границе. По его словам, одни "фуры с одинаковыми грузами проходят, другие – нет".
Позже Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) выразила обеспокоенность участившимися нарушениями при поставках растительной продукции из Армении. По словам ведомства, армянская продукция создает "угрозу фитосанитарному благополучию России".