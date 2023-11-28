Кремль о встрече Путина и Пашиняна

В Кремле допускают, что президент России Владимир Путин может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе неформального саммита СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге, но не исключили, что такая встреча может состояться и раньше.

"В случае, если господин Пашинян туда приедет, а его ждут так же, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о перспективах общения лидеров двух государств.

Представитель Кремля ответил при этом, что общение двух лидеров может состояться и ранее (саммита), "если главы государств посчитают необходимым сделать это ранее - это будет их решение".

Песков пояснил, что речь идет о традиционном предновогоднем саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге и подчеркнул при этом: "Дело в том, что они (встречи) не будут чисто праздничными, это будут рабочие мероприятия с рабочей повесткой дня".

Ранее в прессе появились сообщения о том, что премьер-министр Армении собирается пообщаться с президентом РФ по телефону. Журналисты поинтересовались, есть ли у Путина такое в графике. "В настоящий момент нет", - ответил Песков.