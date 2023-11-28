Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником», а Запад – его сообщником

Эрдоган заявил, что израильские атаки привели к смерти 16 тысяч человек, большинство из которых составляли женщины и дети, а также к ранениям более 35 тысяч. Президент Турции также упомянул разрушение инфраструктуры Газы, включая образовательные и медицинские учреждения. Эрдоган заявил, что имя Нетаньяху уже вписано в историю как «мясник Газы».

«Это пятно позора прилипло и к тем, кто поддерживает Нетаньяху. Это пятно стыда не будет стерто из истории. Мы не забудем бездействие западных стран, за исключением одной или двух», — заявил турецкий лидер.