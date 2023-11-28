Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником», а Запад – его сообщником
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед парламентом страны, резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в «совершении зверств» в Газе. Эрдоган осудил действия Израиля в Газе, описав ситуацию как «геноцид против двух миллионов человек, лишенных пищи, электричества и воды», и назвал Газу «тюрьмой под открытым небом». Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.
Эрдоган заявил, что израильские атаки привели к смерти 16 тысяч человек, большинство из которых составляли женщины и дети, а также к ранениям более 35 тысяч. Президент Турции также упомянул разрушение инфраструктуры Газы, включая образовательные и медицинские учреждения. Эрдоган заявил, что имя Нетаньяху уже вписано в историю как «мясник Газы».
«Это пятно позора прилипло и к тем, кто поддерживает Нетаньяху. Это пятно стыда не будет стерто из истории. Мы не забудем бездействие западных стран, за исключением одной или двух», — заявил турецкий лидер.
Эрдоган также заявил о намерении привлечь Израиль к ответственности. Президент подчеркнул солидарность Турции с народом Газы и объявил о планах посетить Объединенные Арабские Эмираты для обсуждения помощи анклаву. Он также выразил удовлетворение началом обмена пленными и открытием гуманитарного коридора, но подчеркнул, что оказанная помощь не покрывает все потребности.
Помимо этого, Эрдоган обвинил Нетаньяху в «разжигании антисемитизма», угрожающего безопасности всех евреев, и указал на рост исламофобии в мире, связывая его с «безответственными заявлениями» западных стран, главной мишенью чего становятся мигранты.