Сын президента Израиля вернулся с войны видео

Во время визита в кибуц Беэри, расположенный недалеко от границы с Газой, президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой Михаль Герцог встретил сына, вернувшегося с боевых действий в секторе Газа. Сын президента был призван на службу утром 7 октября. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Israel National News.

Стоит отметить, что в ходе исследования, проведенного израильским новостным порталом Ynet, выяснилось, что дети ключевых политических деятелей Израиля в настоящий момент служат в армии. Среди них – младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху – Авнер, три сына бывшего министра обороны Бени Ганца, двое детей министра обороны Йоава Галанта, а также сын президента Ицхака Герцога.