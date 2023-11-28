Сын президента Израиля вернулся с войны видео
Во время визита в кибуц Беэри, расположенный недалеко от границы с Газой, президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой Михаль Герцог встретил сына, вернувшегося с боевых действий в секторе Газа. Сын президента был призван на службу утром 7 октября. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Israel National News.
Сын президента Израиля вернулся с войны в Газе pic.twitter.com/B2cHDr0yHQ— Bellman13 (@Bellman138) November 29, 2023
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