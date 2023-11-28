Между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и NEQSOL Holding подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области экологии и охраны окружающей среды.

Меморандум подписали заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева и руководитель азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмадзада. На мероприятии, в котором приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и генеральный директор NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере экологии и защиты окружающей среды.

Документ охватывает сотрудничество в области охраны биологического разнообразия, защиты и восстановления видов флоры и фауны, восстановления экосистемы и инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, обеспечения стратегических сырьевых ресурсов для устойчивой деятельности, замены сырья отходными минеральными компонентами, использования альтернативных источников топлива и энергии, а также поддержки зеленой экономики.