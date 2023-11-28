НАТО обсуждает «срочные потребности» Украины

В Брюсселе проходит историческое первое заседание совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания заявил о важности обсуждения поддержки Украины как в плане ее усилий по вступлению в альянс, так и в связи с текущей военной ситуацией на поле боя, передает BBC.

«Сегодня нам предстоит историческая встреча, — заявил генсек НАТО, — и на заседании мы обсудим, как мы можем поддержать ваш путь к членству в НАТО. Все союзники согласны, что Украина станет членом альянса, и нам нужно сейчас обсудить дальнейшие усилия по реформированию».

Кроме того, будет обсуждаться вопрос «срочных потребностей на поле [боя]». «Позвольте мне вновь отметить глубокое восхищение украинскими вооруженными силами, политическим руководством, народом Украины, храбрость, которую вы демонстрируете с момента полномасштабного вторжения», — сказал Столтенберг.

«Мы не должны недооценивать Россию, — продолжил он. — Мы видим интенсивные бои, и мы должны были быть готовы к новым воздушным и ракетным ударам. Поэтому важно, чтобы наша солидарность с Украиной демонстрировалась не только на словах, но и на деле».

В качестве примера Столтенберг упомянул открытие в Румынии учебного центра для пилотов F-16 и финансовую помощь на сумму в 2,1 млрд евро от Нидерландов. Он подчеркнул необходимость устойчивой и усиленной поддержки Украины со стороны альянса.

Столтенберг, открывая заседание, упомянул, что Украина участвует в совете как полноправный член альянса и подчеркнул беспрецедентный уровень военной, финансовой и гуманитарной поддержки, оказываемой Украине союзниками, а также поддержку необходимых реформ на пути к членству в НАТО.