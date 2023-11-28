С целью обеспечения удобного и беспрепятственного движения общественного транспорта Агентство наземного транспорта Азербайджана ежедневно мониторит дорожную инфраструктуру и транспортные потоки. В соответствии с результатами разрабатываются и претворяются в жизнь инфраструктурные проекты. Очередным проектом в этом направлении стала территория на пересечении улицы Ахмеда Раджабли и проспекта Зии Буниятова.

Так, завершена реконструкция данного перекрестка, запущена в эксплуатацию новая схема организации дорожного движения. В рамках проекта проведен комплекс работ. А именно:

Сейчас автобусы №№7А, 7В, 11 и 93, которые раньше использовали разворот на улице Ахмеда Раджабли для движения в направлении к станции метро «Нариман Нариманов» и проспекта Ататюрка, смогут проезжать прямо и делать левый поворот непосредственно на перекрестке.

В сравнении с предыдущей схемой организации движения реконструкция позволила сократить время в пути автобусных маршрутов как минимум на 5–7 минут, а расстояние, пройденное автобусом, - до 1,3 км.