AYNA принимает меры по ускорению автобусов фото
С целью обеспечения удобного и беспрепятственного движения общественного транспорта Агентство наземного транспорта Азербайджана ежедневно мониторит дорожную инфраструктуру и транспортные потоки. В соответствии с результатами разрабатываются и претворяются в жизнь инфраструктурные проекты. Очередным проектом в этом направлении стала территория на пересечении улицы Ахмеда Раджабли и проспекта Зии Буниятова.
Так, завершена реконструкция данного перекрестка, запущена в эксплуатацию новая схема организации дорожного движения. В рамках проекта проведен комплекс работ. А именно:
- упразднена разделительная полоса и создан регулируемый светофором перекресток;
- разрешено движение автобусов прямо и налево – в сторону проспекта Ататюрка;
- организованы пешеходные переходы с пандусами для маломобильных граждан;
- установлены новые знаки и светофоры, нанесены дорожные разметки;
- установлены новые остановки по маршруту движения автобусов.
Сейчас автобусы №№7А, 7В, 11 и 93, которые раньше использовали разворот на улице Ахмеда Раджабли для движения в направлении к станции метро «Нариман Нариманов» и проспекта Ататюрка, смогут проезжать прямо и делать левый поворот непосредственно на перекрестке.
В сравнении с предыдущей схемой организации движения реконструкция позволила сократить время в пути автобусных маршрутов как минимум на 5–7 минут, а расстояние, пройденное автобусом, - до 1,3 км.
Около 50 тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся этими маршрутами, почувствуют положительные изменения новой организации движения и сэкономят дополнительные минуты в пути.
Для владельцев собственных автомобилей схема движения остается прежней. По этой причине Агентство наземного транспорта Азербайджана настоятельно просит водителей, управляющих личным транспортом, соблюдать требования дорожных знаков.