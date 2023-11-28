На Форуме культуры и творческих индустрий, организованном Министерством культуры Азербайджана в Центре Гейдара Алиева в Баку, во вторник прошла панельная сессия на тему «Развитие экосистемы культуры и творческих индустрий: международные перспективы».

На мероприятии, модератором которого выступил советник министра культуры Джахангир Селимханов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова рассказала о деятельности фонда и отметила, что проведена важная работа по сохранению материального и духовного наследия, истории тюркского мира. Президент фонда довела до внимания, что Форум культуры и творческих индустрий играет важную роль в обмене мнениями и идеями, а также в выявлении молодых талантов.

Директор местного офиса организации British Council Наргиз Гаджиева проинформировала о деятельности организации. Она подчеркнула успешную реализацию проекта под названием «Creative Spark: программа для высших учебных заведений по развитию предпринимательства». Она сообщила, что Creative Spark — это пятилетняя инициатива, осуществляемая при поддержке Соединенного Королевства, направленная на поддержку межуниверситетского и институционального сотрудничества на международном уровне с целью развития деловых навыков и креативной экономики в общей сложности в семи странах.

Литовский специалист по арт-рынку, исполнительный директор artXchange Global Орнелла Рамасаускайте отметила, что креативная и культурная индустрия – это не только красота, но и экономика. По ее словам, важно изменить образ мышления людей и превратить эту сферу в источник дохода. «Именно эта экосистема должна быть создана в Азербайджане. В то же время здесь следует провести ряд мероприятий, которые могут внести существенный вклад в развитие этой сферы. Подход к культуре должен измениться. Конечно, нам необходимо защитить наше культурное наследие, и в то же время мы должны превратить креативную индустрию в бизнес», - довела до сведения Орнелла Рамасаускайте.

Председатель Ассоциации творческих индустрий Кыргызстана Данияр Аманалиев заявил, что креативная экономика в последние годы является одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики и рассказал о действующем в его стране Креативном индустриальном парке. По его словам, в Креативном индустриальном парке предприниматели могут развивать и расширять свою сферу деятельности, кроме того, они имеют доступ к мировому рынку. По словам Д.Аманалиева, все это способствует развитию предпринимательства в сфере креативной экономики.

Другие выступившие на мероприятии – израильский эксперт по международному бизнесу и технологическим инновациям Таль Катран и эксперт по маркетингу и цифровой трансформации Фахри Эминов говорили о вкладе развития креативной индустрии в экономику.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по развитию отрасли, поддержке бизнеса в этой сфере, институционализации творческих личностей и субъектов предпринимательства.