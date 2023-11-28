ХАМАС признателен Путину

Высокопоставленный представитель палестинской группировки ХАМАС Муса Абу Марзук выразил признательность президенту России Владимиру Путину за его позицию в конфликте в Газе. В знак благодарности ХАМАС принял решение об освобождении российского заложника, передает The Insider.

«Мы не освобождали никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением россиянина Рона Кривого, которого мы освободили в знак признательности движения в отношении позиции президента РФ Путина. Сегодня еще несколько других россиян будут освобождены вне рамок сделки о перемирии», — сказал Марзук.

Ранее, выступая на саммите G20, президент России Владимир Путин задался вопросом, почему мировые лидеры «не потрясены» тем, что в Газе во время операции врачам приходится «действовать скальпелем по детскому телу без наркоза».

