Азербайджанским военнослужащим повысят денежное довольствие

Денежное довольствие военнослужащих в Азербайджане будет увеличено на 210-220 манатов, заявил начальник юридического департамента Министерства обороны Эльчин Алиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике в ходе обсуждения в первом чтении проекта поправок в законы «О статусе военнослужащих», «Об утверждении Положения о прохождении военной службы», «О трудовых пенсиях» и «О воинской обязанности и военной службе».

По его словам, в настоящее время Минфин рассматривает данный вопрос: «Мы тоже хотим, чтобы денежное довольствие военнослужащих в ближайшее время увеличилось. Этот вопрос обязательно будет решен».

В ходе обсуждений депутаты выступили с предложением об увеличении денежного довольствия военнослужащих.