Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 14:58

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в Ханкенди Карабахского государственного университета. Кабинету Министров поручено в течение двух месяцев утвердить устав этого высшего ученого заведения, принять необходимые меры по финансированию его деятельности, а также решить инфраструктурные вопросы, включающие выделение земельных участков для строительства учебного здания, общежития, спортивных и прочих объектов инфраструктуры, необходимых для полноценного функционирования ВУЗа. Какую роль суждено сыграть этому высшему учебному заведению в развитии региона? Какое место в системе высшей школы Азербайджанской Республики может занять Карабахский государственный университет?

Я не исключаю, что спустя годы день 28 ноября будет отмечаться в Азербайджане так же широко, как, например, день 25 января в России, ставший Днем студента в память об императорском указе об основании в 1755 году Московского государственного университета. Для азербайджанской системы высшего образования день основания Карабахского университета может стать такой же рубежной датой, причем сразу по нескольким причинам. Tabula rasa азербайджанской модели Карабахский регион оказался для Азербайджана "чистым листом", на котором можно с нуля начать описание самой смелой, опровергающей прогнозы скептиков, истории национального успеха, этот регион может стать образцом для копирования и использования в других странах и регионах мира с чистыми, неизрасходованными природными ресурсами, сохранившими свою натуральную биосферу. Карабах сегодня – это новая земля, новые пространства, новый опыт, очищенный от ошибок и последствий предыдущих технологических укладов. Это все равно, как высадиться на другую планету, причем с полным набором благоприятных условий, ожидающим разумного и рачительного хозяина. И в самом деле, зачем осваивать бесконечно далекий, практически недосягаемый Марс, когда есть Карабах?! Как тебе такое, Илон Маск?!

Азербайджан вернул свою Новую землю, готовую для жизни и внедрения самых тонких и оригинальных решений, новейших технологий во всех сферах повседневной деятельности. В ближайшей перспективе, к рубежу 2026-2027 годов, в Карабахе появятся десятки тысяч семей, в которых есть потенциальные студенты молодого поколения (как известно, на первом этапе планируется возвращение на освобожденные от оккупации территории 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев и их потомков). В целом же, в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется восстановить в среднесрочной перспективе 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков. Очевидно, что Карабахский университет будет сочетать в своей деятельности как прикладные задачи образования для регионального социально-экономического развития (подготовку кадров для промышленных технопарков Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов), так и цели образовательной платформы международного уровня, на которую будут приглашать для лекционных курсов лучших мировых специалистов в своих компетенциях, чтобы создать на базе Карабахского университета научные лаборатории и коллективы для решения задач мирового и регионального уровней. В наличии все необходимые для реализации этих задач инфраструктура и среда обитания региона - международный аэропорт в часовой доступности, современные трассы, высокоскоростной интернет, системы возобновляемых источников энергии для обеспечения энерговооруженности региона, поселки и кварталы, отвечающие всем необходимым критериям качества жизни городского уровня, но при этом расположенные в чистейшем в экологическом плане регионе Евразии и, наконец, необходимый комплект оборудования мирового класса в университетских лабораториях. Таковы вкратце главные компоненты для организации современных научных коллективов вдали от шумных мегаполисов. Согласитесь, далеко не каждая страна может позволить себе такое…

Вспоминается история, рассказанная Владимиром Сурдиным, знаменитым российским астрономом и популяризатором науки (рекомендую его авторский канал на YouTube "Неземной подкаст"). В 1969 году в расположенной в Шемахинском районе обсерватории Пиркули (ныне астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной Академии наук Азербайджана – ред.) впервые в СССР была организована встреча любителей астрономии, публицистов и профессиональных исследователей для междисциплинарных дискуссий на темы онтогенеза Вселенной. Именно на этой встрече планетолог Кронид Любарский, сформулировал постулат, согласно которому сознание человека можно считать "ошибкой природы", флуктуацией в свободном развитии Космоса. Лекция Любарского в Пиркулях стала импульсом для многих последующих исследований и критической научной литературы, авторы которых пытались соотнести природу человеческого сознания и процессы физической эволюции Вселенной... В перспективе, когда Карабахский университет выйдет на режим полноценного функционирования, он вполне может стать генератором для новых прорывных идей, если там будут созданы условия для постоянных "мозговых штурмов" лучших представителей науки. Стоит упомянуть, что наличие ВУЗа в Карабахском регионе также благоприятно отразится и на системе среднего образования, которой для формирования полноценных мыслящих личностей требуются принципиально новые методики.

Инструмент soft power Как Международный образовательный центр, Карабахский университет будет формироваться поэтапно. Вначале будут приглашаться специалисты из вузов той группы государств, которые участвуют в восстановлении новых экономических районов Азербайджана. В качестве примера можно взять проект совместного турецко-азербайджанского Университета, переговоры о создании которого находятся на завершающей стадии. К целям нового университета будет применяться и программа "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева", подписанная президентом Ильхамом Алиевым в июле 2023 года. Данная программа запускается целевым образом для привлечения иностранных студентов к получению образования в высших учебных заведениях Азербайджана. Поначалу этой программой смогут воспользоваться граждане стран-членов Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, стран, входящих в группу Малых островных развивающихся государств, а также государств, в которых проживают народы и национальные меньшинства, связанные с азербайджанским народом этническими, историческими и культурными узами. Начиная с 2024/2025 учебного года Карабахского университета, ежегодно будут выделяться сто грантов сроком на пять лет обучения. Таким образом, Азербайджан начнет применять важнейший инструмент "мягкой силы" - экспорт образования, получая таким образом возможность расширять круг симпатизирующих Баку представителей молодой зарубежной элиты, на страны которых будет распространяться данная программа. Университет для региона У будущего Карабахского университета будет большой выбор направлений передового научно-технического развития, в которых этот ВУЗ может реализовать свои возможности - новые аграрные технологии сбережения почв и биокомплексов (развитие пермакультур, практикующих сельское хозяйство в естественных экосистемах), проектирование беспилотной техники воздушного и наземного использования, участие в программах международных исследований биосферных процессов, исследования в области истории и археологии Южного Кавказа и многое другое.